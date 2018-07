Manolas desafía a Cristiano: "No le tengo ningún miedo"

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Serie A significa otro aliciente para los clubes aspirantes a romper la hegemonía de la Juventus en Italia.

El Inter de Milan y la Roma eran los clubes que mejor se estaban reforzando para la Serie A, hasta que apareció la Juventus con Cristiano Ronaldo para ponerle la cereza a la torta a la temporada más prometedora del fútbol italiano en años.

PUEDES VER: Nolberto Solano sería el indicado para sustituir a Gareca

Kostantinos Manolas fue uno de los primeros jugadores en ser consultados por la llegada de Cristiano Ronaldo. "¿Quién es más rápido? Ya veremos. Estoy preparado para desafiarlo", aseguró el defensa de la Roma a 'Sky'.

Acto seguido, el futbolista griego aclaró que Cristiano Ronaldo no le preocupa. "Hablaremos en el campo. Sé que la Juve tiene un gran equipo y que Cristiano es uno de los mejores del mundo, pero no le tengo ningún miedo", indicó.

NO TE LO PIERDAS: Juventus recuperó casi el 50% del pase de Cristiano Ronaldo en un día

La Roma, por su parte, subió unas fotos de Lionel Messi a modo de provocación tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus.

Manolas y Cristiano Ronaldo ya se enfrentaron en la eliminatoria entre la Roma y el Real Madrid por la Champions League 2015-16. El luso anotó 2 goles en dicha llave por octavos de final.

The King of Rome and the GOAT 👑🐐 pic.twitter.com/Jav7OLjHaR