Cristiano Ronaldo y las frases que dejó luego de su presentación en Juventus

Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador del Juventus Turín, al que llega procedente del Real Madrid, ha considerado que salir del club madridista para ir al juventino "no es un paso atrás, siempre es adelante".

El portugués como es costumbre dejó algunas frases importantes que hasta hizo reír a la prensa que abarrotó las instalaciones de Juventus.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente con la Juventus

"No diría que es un paso atrás, siempre es adelante. (Juventus) Es un equipo para ganar, ha ganado las siete últimas ligas italianas, ha estado últimamente en dos finales de 'Champions'".

"Espero llevar al Juventus al nivel más alto".

NO TE LO PIERDAS: Juventus rechazó la primera oferta por Mario Mandzukic

"No estoy triste en absoluto. Los jugadores de mi edad van a China o Qatar. El reto de la Juve me hace súper feliz. Nunca voy a dar la espalda a mi país. Seguiré en la selección".

"No creo que los hinchas del Real Madrid estén llorando. Mi historia en el Real Madrid ha sido brillante. Es una nueva etapa en mi vida y la otra ha terminado. Estoy muy feliz y desenado jugar".

"No tengo nada que demostrar a nadie. Me gustan los desafíos y no me gusta estar cómodo. He hecho historia en el Manchester y en el Real Madrid y lo quiero hacer aquí".

"No soy como los que piensan que con 32 o 33 años piensan que su carrera deportiva ha terminado".

"Quiero ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha, en los entrenamientos, en ayudar a los jóvenes. Espero dar muchos grandes momentos".

"Gozan de la rivalidad con Messi, pero cada uno defiende su camiseta. Veremos quien gana".

EL DATO

Cristiano Ronaldo se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la liga italiana y en el cuarto traspaso más costoso del mundo. Juventus a cambio de 112 millones de euros.