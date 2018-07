Eden Hazard, imagen de la nueva camiseta alterna del Chelsea

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Chelsea anunció el retorno del color amarillo para su camiseta alterna, no obstante, la aparición del volante de la selección de Bélgica, Eden Hazard, ha despertado suspenso sobre su permanencia en el conjunto londinense.

El mediocampista de 27 años cumple seis temporadas en Stamford Bridge y aún se mantiene el hermetismo sobre si llegará a recalar en el Real Madrid. A pesar de ello, los 'blues' no renuncian a él e hizo que formara parte de la presentación de la 'mica' para la temporada 2018/19.

"El amarillo ha vuelto", se lee en el tweet que fue difundido a través de la conocida red social. El costo para la adquisición de una de las camisetas oscila entre 65 euros y 90 euros aproximadamente según data la página oficial de la empresa deportiva que lo patrocina.

Yellow is back!



Introducing our new @nikefootball away kit!



Available now 👉 https://t.co/5t7hUKbm9W #THESTAGEISLIT pic.twitter.com/Hi0ma5FiV9