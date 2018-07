Maurizio Sarri: "No pienso disuadir a Hazard para que vaya al Madrid"

El director técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, declaró que los rumores sobre una posible salida del volante de selección de Bélgica, Eden Hazard, y la del arquero, Thibaut Courtois, han empezado a aburrirlo, sin embargo, admitió que será importante que el conjunto inglés mantenga a sus mejores jugadores.

"Claramente, siempre nos gustaría tener a nuestros jugadores más fuertes. Eso lo que cualquier entrenador quiere y es lo que el club quiere hacer. Veremos cómo va el mercado (de pases) en los próximos días", señaló.

Chelsea ha tasado en 200 millones de euros al capitán de los 'Diables Rouges' mientras que la carta pase de Courtois - quién fue considerado el mejor portero de la Copa del Mundo - fue establecida en 31 millones.

Ante la insistencia de la prensa por la presunta salida de Hazard y Courtois hacia el Real Madrid, el estratega italiano reveló que no se entrometerá en las posibles negociaciones que mantendrían con el elenco español. No obstante, le gustaría charlas con ambos a fin de conocer sus certezas y convencimientos.

"No lo creo, sinceramente (llamarlo por teléfono). Porque los jugadores a los que te refieres (Hazard y Courtois) son claramente jugadores de muy alto nivel y me gustaría mantenerlos en mi escuadrón, pero una llamada telefónica sin mirarlos a los ojos no me daría ninguna certeza. Quiero reunirme cara a cara con ellos y hablar con ellos para ver cuál sería la mejor opción para todos. Me gustaría que viniera a la cancha durante cuatro a cinco días", confesó.