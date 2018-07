Vinicius Junior ya brilla con la indumentaria de Real Madrid [VIDEO]

Vinicius Junior llegó hace cinco días a la capital española para incorporarse a la pretemporada de su nuevo club, Real Madrid. El equipo comandado por Florentino Pérez como su presidente, pagó 45 millones de euros por el traspaso del jugador al Flamengo. Esto ocurrió hace más de un año, cuando la perla era aún menor de edad.

A pesar de que nadie dudó de su calidad desde que llegó a Madrid, en la 'Casa Blanca' estaban viendo la posibilidad de cederlo a un equipo de la primera división para que tuviera un poco más de ritmo futbolístico y roce en la liga española. Pero en los entrenamientos viene demostrando destellos que hacen soñar a Julen Lopetegui.

Esta mañana, en su presentación como flamante refuerzo madridista, Vinicius Junior dejó en claro que llegó para quedarse. No quiere salir del equipo y en rueda de prensa dijo lo siguiente: "Me quedo en el primer equipo del Real Madrid". No caben dudas que no quiere volver a armar maletas y marcharse a otro club por una temporada. Quiere brillar en el Real Madrid desde ya.

"Vaya a comprar pan", es una frase muy utilizada por los peruanos cuando un jugador se lleva con clase a otro. Desde que se vistió de corto, Vinicius Junior no deja de mandar a la panadería a sus compañeros. Se los lleva con clase, velocidad y categoría. Tiene apenas 18 años y ya está demostrando para qué ha llegado a la 'Casa Blanca'.

En los entrenamientos, Vinicius Junior se entiende a la perfección con Gareth Bale.

