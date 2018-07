Joe Hart sabe que no está en los planes de Pep Guardiola y quiere irse del Manchester City

Durante las últimas dos temporadas, desde que llegó Pep Guardiola, el Manchester City no ha querido saber nada de Joe Hart. Lo prestaron primero al Torino de la Serie A de Italia y luego a un rival en la Premier League: West Ham United. No caben dudas que esto está fastidiando al portero inglés que ya no quiere saber nada más de cesiones, quiere que lo traspasen.

“Hice lo que hice en las dos temporadas anteriores porque necesitaba jugar para estar involucrado en el Mundial. Y mira donde me ha llevado. Necesito ser un jugador importante en ese club y creo que eso solo puede suceder con un movimiento permanente”, confesó sin pelos en la lengua el portero de 31 años Joe Hart a 'Daily Mail'.

En las últimas horas, su nombre ha sido vinculado mucho en el Chelsea. La escuadra londinesa no quiere que Thibaut Courtois lo agarre de sorpresa y se marche de un día para otro (algo que está muy cerca de suceder) y va en busca de otro portero. En Joe Hart han visto características similares al belga y optarían por contratarlo para la temporada actual. Otro que lo quiere es el Niza de la Ligue 1 de Francia. El guardameta inglés no tendría problema alguno en incorporarse a otro equipo.

“Me encantan todas las ligas. Lo he demostrado. Salí a la Serie A y me encantó. Voy para jugar. No habría ninguna liga a la que le diría que no. Estoy abierto, pero quiero hacer lo adecuado para mi carrera. Tengo 31 años, soy joven y estoy fresco. Se que tengo mucho que aportar en el juego. Al mismo tiempo soy realista acerca de lo que ha sucedido y de lo que piensan las personas que cuentan conmigo. Quiero cambiar esas opiniones”, finalizó al reconocido medio inglés.