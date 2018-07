Chelsea encontró al reemplazo de Thibaut Courtois... si se marcha

Chelsea no quiere perder el tiempo. Sabe que el golero belga Thibaut Courtois está más cerca de irse que de quedarse. El Real Madrid tiene ya las negociaciones avanzadas para quedarse con el mejor arquero del Mundial Rusia 2018. Es por esa razón que los directivos de los 'Blues' empiezan a buscar a un reemplazante.

El arquero del Manchester City, Joe Hart, está en la nómina de Pep Guardiola en la Internacional Champions Cup, que se viene disputando en los Estados Unidos. Aun así, Maurizio Sarri le ha pedido al presidente del Chelsea que intente negociar por obtener los servicios del guardameta inglés.

Muy aparte de estar dentro de la nómina de convocados por el técnico español, Joe Hart no la pasa nada bien en el Manchester City, ya que no encuentra aún un lugar fijo. Es suplente y esto no le gusta al portero inglés. Fue prestado desde que llegó Guardiola al elenco inglés y no ha entrado en los planes de los 'Citizens'.

Según el medio mencionado anteriormente, el Chelsea deberá pagar poco más de 5 millones de euros al Manchester City para quedarse con los servicios de Joe Hart. Esto se dará siempre y cuando Thibaut Courtois termine yéndose al Real Madrid, algo que está muy avanzado y es cuestión de horas para que se defina.

DATO

Joe Hart ha sido prestado por el Manchester City al Torino (2016/2017) y al West Ham United (2017/2018).