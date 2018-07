¡Uno más! Mohamed Salah se suma a los mensajes de apoyo hacia Loris Karius

La final de la Champions League de la temporada 2017/2018 quedará en la historia por muchos factores. Uno de ellos será la pésima actuación del portero del Liverpool, Loris Karius, quien fue responsable directo en dos de los tres goles con los que el Real Madrid alzó su decimotercera orejona.

Luego de estos ‘bloopers’ el portero alemán ha venido siendo víctima de varios ‘memes’ y burlas ante cada participación suya con la camiseta del Liverpool. Esto ha generado que propios y extraños muestren mensajes de apoyo hacia el guardameta red.

Uno de ellos ha sido su compañero y máxima figura del Liverpool en la pasada temporada, Mohamed Salah, quien a través de su cuenta oficial en Twitter brindó su apoyo hacia el portero alemán antes las constantes burlas sufridas en su contra.

'Mantente fuerte, Karius, le ha sucedido hasta al mejor jugador. Ignorar a los que odian', publicó el egipcio en Twitter.

El portero español Iker Casillas también se pronunció en las redes sociales y enfiló contra las burlas que viene sufriendo el portero.

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate.@LorisKarius