¡ESTÁ AJUSTANDO! Situación legal complica renovación de Paolo Guerrero con Flamengo

Sus horas en el Flamengo estarían contadas. Paolo Guerrero, quien va hoy (7:45 p.m.) de titular por la fecha 15 del Brasileirao en la visita del “Mengao” al Santos, está jugando los minutos de descuento en su club, pues ayer se informó en Brasil que no habría oferta de renovación para él.

Su contrato acaba el 10 de agosto y lo que el Flamengo estaba esperando para renovar el vínculo con el peruano era que el Tribunal Suizo dé un veredicto final sobre la sanción de 14 meses sin jugar impuesta por el TAS. Sin embargo, el silencio desde tierras europeas continúa y los días se acaban.

Esa no sería la única razón por la que el “Depredador” no tiene el visto bueno de la dirigencia para seguir en Ninho do Urubu. Resulta que, desde que se integró al club luego de la copa del Mundo, ya jugó dos partidos “al hilo” como titular y no ha marcado ni un gol. Hoy, ante Santos, puede ser su última oportunidad.

El único respaldo que le ha quedado al delantero es su entrenador, Maurício Barbieri, quien en varias oportunidades manifestó su deseo de que siga en el club. Es por ello que lo sigue teniendo en cuenta hasta el momento y dependerá mucho su rendimiento de esta noche para que el “Fla” siga en la punta.