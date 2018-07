Manchester City vs. Liverpool EN VIVO EN DIRECTO: se enfrentan en partidazo por la International Champions Cup

El Manchester City se mide ante Liverpool este miércoles 25 de julio en un vibrante encuentro que irá EN VIVO EN DIRECTO desde las 7:05 p.m. por la Internacional Champions Cup. Este duelo se desarrollará en el Estadio Metlife Stadium en la ciudad de New Jersey.

Este duelo será especial y con sabor a revancha ya que prácticamente la Premier League (liga en la que juegan ambos) se traslada a los Estados Unidos. Otro dato que no puede pasar desapercibido es que los dos equipos cayeron derrotados frente al Borusia Dortmund en el primer partido de la Internacional Champions Cup.

PUEDES VER: Liga de Quito vs Vasco da Gama EN VIVO: por la segunda fase de Copa Sudamericana 2018

Los ‘Cityzens’ se enfrentaron al club alemán el último viernes donde fueron derrotados 1 – 0 con gol de Mario Götze. Mientras que los ‘The Reds’ cayeron 3 – 1 partido jugado el último domingo.

"No subestimaría a este equipo... porque es capaz de todo". All or Nothing: Manchester City, el 17 de agosto, en @PrimeVideo . #MCFCEspañol pic.twitter.com/BUthJncWp2

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en los cuartos de final de la Champions League. Aquella vez en el partido de ida desarrollado en Anfield los dirigidos por Jürgen Klopp vencieron 3 – 0, y en el partido de regreso también saborearon el triunfo con un 2 – 1, resultados que los colocaron en las semifinales.

NO TE LO PIERDAS: Xavi Hernández y la razón de por qué Messi no triunfa en su selección [VIDEO]

Por su parte el City de la mano de Pep Guardiola campeonó en la Premier League con un récord de 100 puntos. Este duelo servirá para que ambas escuadras vayan definiendo su equipo de cara a la siguiente temporada europea.

"Come on Sadio, a little smile?" 🤣🤣



📹 Klopp takes to the camera... pic.twitter.com/G9VksOT9Ya