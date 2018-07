Chelsea sorprende y anuncia el fichaje de un experimentado portero de la Premier League

Con el propósito de darle mayor competencia al arco el Chelsea concretó el fichaje del experimentado guardameta inglés Robert Green a pedido de Maurizio Sarri quien desea darle mayor competencia al arco 'blue'.

Green, proveniente del Huddersfield, es un portero de importante trayectoria en la Premier League que alguna vez fue internacional con la Selección de Inglaterra y a sus 38 años tendrá la oportunidad de atajar en uno de los gigantes británicos.

“Estoy increíblemente emocionado de haberme unido a uno de los clubes más grandes del mundo del fútbol como el Chelsea. Tener esta oportunidad en esta etapa de mi carrera es algo verdaderamente especial, y no puedo esperar para empezar ahora. Gracias a todos por el apoyo", fue el mensaje de Green en Twitter.

El fichaje del veterano portero se da en medio de la probable partida de Thibaut Courtois al Real Madrid a cambio de 35 millones de euros, por lo que es casi probable que tenga que pelear por el puesto con el argentino Wilfredo Caballero.

EL DATO:

Robert Green atajó en un solo partido de la Premier 2017-2018 y llega al Chelsea como jugador libre.

