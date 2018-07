Lucas Digne dejó Barcelona para cerrar su llegada al Everton

Solo es cuestión de horas para que Barcelona anuncie la salida del lateral Lucas Digne, quien abandonó la concentración del cuadro culé en Estados Unidos. El futbolista francés está a nada de convertirse en el flamante refuerzo del Everton de la Premier League.

Digne regresó a España, con permiso del Barcelona, para terminar de cerrar su traspaso al Everton. "Lucas Digne viaja hoy con permiso del club para finalizar su salida del Club", señala el comunicado del club catalán.

❗ @LucasDigne travels today to Barcelona with the Club's permission to finalise his departure from the Club. pic.twitter.com/xNDIO3ePWX