Atlético Madrid presentó a Gelson Martins frente a los medios de comunicación

Gelson Martins llegó a las riendas del Atlético Madrid para romperla en la Liga Santander. Fue presentado esta mañana en rueda de prensa y Enrique Cerezo manifestó su felicidad por contar con el portugués para esta temporada. El presidente de los 'colchoneros' también se mostró tranquilo porque considera que el joven atacante tiene la experiencia suficiente para ponerse la camiseta rojiblanca.

"Incorporamos a un futbolista que pese a su juventud ya cuenta con gran experiencia. Ha ido superando etapas hasta convertirse en un jugador de proyección. Destaca por su polivalencia y talento. Aquí hay jugadores portugueses que se han convertido en leyendas rojiblancas. Estamos seguros de que vas a dar todo por estos colores. La afición te arropará siempre", fueron las palabras de bienvenida del presidente Enrique Cerezo a Gelson Martins, que habló a continuación.



"Estoy muy feliz por estar en el Atlético, prometo dar todo por esta camiseta. El mensaje de Diego Simeone fue muy importante para mí. Me dijo que podía añadir valor al equipo. El entrenador piensa que tengo unas características especiales y por eso he venido", dijo Gelson Martins en su presentación como nuevo jugador del Atlético Madrid.

A pesar de que está feliz de llegar al 'Atleti', también se manifestó sobre su polémica salida del Sporting de Lisboa: "estoy aquí para hacer mi trabajo: jugar el fútbol y contribuir al equipo. Serán mis responsables lo que hablen de eso", dijo para despejar todos los rumores acerca de su salida por la puerta falsa del equipo portugués.

El delantero de 23 años deja en claro que la competencia no le preocupa y que está dispuesto a trabajar para ganarse un puesto de titular. "Desde que he llegado he trabajado muy duro, con calidad y eso me va a ayudar en la forma en la que juego. Por eso estoy muy feliz de trabajar con Simeone. Voy a ayudar al Atlético a ganar partido a partido", finalizó.