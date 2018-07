Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: Partidazo por la International Champions Cup

Atlético Madrid y Arsenal se verán las caras este jueves 26 de julio a las 6:30 a.m. (hora peruana) desde el National Stadium de Singapur. Este partido es válido por la International Champions Cup y será transmitido por DirecTV Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las mejores jugadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Atlético Madrid terminó la temporada pasada con el título de la Europa League. El equipo que dirige Diego Simeone tuvo un bajón futbolístico a inicios de temporada, quedando eliminados en la fase de grupos de la Champions League, por lo que el objetivo será sacarse el clavo de los sucedido anteriormente y los duelos de pretemporada sirven para afinar detalles.

PUEDES VER: San Lorenzo vs. Deportes Temuco EN VIVO ONLINE: duelo por segunda ronda de la Copa Sudamericana

El conjunto ‘Colchonero’ no contará con los jugadores que participaron en el mundial Rusia 2018, como son el caso, por citar algunos nombres, de Antoine Griezmann, Diego Costa y Thomas Lemar, nuevo fichaje. De la misma forma, Gelson Martins, quien fue anunciado de manera oficial hace unos días, tampoco será parte del Atlético Madrid en este partido.

Por otro lado, el Arsenal de Inglaterra cerró la temporada 2017-18 con las manos vacías y con el anuncio de la salida del histórico Arsène Wenger. Los ‘Gunners’ ahora tienen a Unai Emery en el banquillo y esta será la primera prueba complicada en estos trabajos de verano, pues habían enfrentado a equipos de categorías inferiores.

NO TE LO PIERDAS: Yordy Reyna y su brutal gol en Campeonato Canadiense [VIDEO]

El conjunto de Londres tendrá a la mayoría de sus estrellas en este partido, detalle que ilusiona a los hinchas para verlos en acción. Además, Arsenal tiene un mal sabor de boca por los últimos partidos ante Atlético Madrid, pues recordemos fueron eliminados en semifinales de la última Europa League con resultado de 1-1 y 1-0.

POSIBLES ALINEACIONES DEL ATLÉTICO MADRID - ARSENAL

XI Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Toni Moya, Montero, Olabe; Correa, Thomas, Rodri, Vitolo; Vietto y Gameiro.

XI Arsenal: Leno; Bellerin, Papastathopoulos, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Elneny, Mkhitaryan; Ozil, Lacazette, Aubameyang.

HORARIOS DEL ATLÉTICO MADRID - ARSENAL:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.30 a.m.

Estados Unidos: 6.30 a.m. (ET) / 3.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.30 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE DEL ATLÉTICO MADRID - ARSENAL?

En Internet el duelo entre Atlético Madrid y Arsenal, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.