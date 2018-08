Matías Almeyda: "El dinero es lo último que yo tomo en cuenta a la hora de elegir un proyecto"

El nombre de Matías Almeyda no solo ronda en México sino también en tierras centroamericanas: la Federación Costarricense de Fútbol estaría interesado en contratarlo con miras a las Eliminatorias Qatar 2022.

"Voy a donde me llama el corazón", explicó el 'Pelado' al ser consultado por el interés mostrado dicha entidad. Además, añadió que "el dinero para mí no es impedimento, yo creo más en la gente, en la palabra, que en el dinero".

"Que se diga mi nombre es todo un orgullo. Es realmente una motivación para mi vida personal. Los proyectos siempre me han gustado cuando la gente puede confiar en mí y me hace una demostración de ese interés, desde ahí yo empiezo a desarrollar mis ideas deportivas, sobretodo con una selección que tiene grandísimos jugadores, que pueden trascender, que ya son respetados a nivel futbolístico mundial", declaró a La Nación.

Respecto al desarrollo y evolución del juego de 'Los Ticos', Almeyda resaltó la buena base que poseen con miras al futuro.

"Primero quiero agradecer el interés de la gente que ha hecho esto y que ha iniciado este camino; cuando alguien está interesado, no importa el lugar, a mí no me importa que sea de recontra nombre o no, me importa el cariño y la sinceridad. Sé que Costa Rica tiene un plantel de jugadores importantes, también con jóvenes, tiene buena base Sub-17 y Sub-20 que vienen proyectándose bien, los vengo estudiando bastante y sobre todo los últimos mundiales en los que han estado a la altura y siempre se puede un poquito más".

La rigidez que demostró en su época de jugador trata de llevarlo a su faceta como estratega: la disciplina es un ámbito innegociable.

"Yo creo en una sola manera de ser exitoso en la vida que es trabajando. Después la vida tiene para poder disfrutar de lo que uno hace. Si los jugadores no disfrutan de jugar al fútbol, entonces no sirve. Para mí, el jugador de fútbol tiene que disfrutar de lo que hace con seriedad y profesionalismo. Y de ahí, buscar el éxito deportivo, que es tratar de ganar, en el caso de la selección es defender un país con todo el amor del mundo".

Finalmente, el exdirector técnico de River dejó abierta la posibilidad de emigrar hacia la nación afiliada a la CONCACAF.

"Yo en mi vida deportiva siempre he priorizado en los que realmente están interesados en mí cuando jugaba y cuando empecé a dirigir. Valoro mucho algo así.Ssi Dios quiere y toca seguir progresando en ese camino sería algo muy lindo", concluyó

EL DATO

Matías Almeyda ha dirigido a River (2011/12 - 2012/13), Banfield (2012/13 - 2014/15) y Chivas de Guadalajara (2015 - 2018).