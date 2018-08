Barcelona pretende anunciar en esta fecha el fichaje de Arturo Vidal

El fichaje de Arturo Vidal por el Barcelona parece una cuestión de horas. Aunque desde el club catalán trabajan con cautela. Saben que las negociaciones van bien encaminadas, aunque deben mantener cautela por dos factores importantes.

Según una fuente de la dirigencia del Barcelona consultada por 'As', “se trabaja también en otras opciones” además de Arturo Vidal. “Hay que ir poco a poco y hasta que no hay nada sellado no se puede decir nada”, insistió la misma voz.

Vale destacar que Arturo Vidal, a pesar de sus 31 años, es un pedido de Ernesto Valverde tras la salida de Paulinho, un jugador que tenía bien considerado y que tiene unas características diferentes a las que tiene en su plantilla, las mismas que reúne el chileno.

Sobre los dos factores a tener en cuenta antes citados, el primero de ellos son las conversaciones que ha tenido Arturo Vidal con el Inter de Milan en las últimas semanas. “La negociación con el Inter está muy avanzada”, reconocen desde la dirigencia catalana, aunque saben que cualquier cosa puede pasar en las próximas horas.

La otra son las constantes lesiones de rodilla que ha sufrido últimamente Arturo Vidal en su carrera, las mismas que generan "preocupación" en el Barcelona, aunque confían que los servicios médicos del club “harán un exhaustivo reconocimiento médico” que pueda disipar cualquier inconveniente.

EL DATO:

Arturo Vidal no tiene pasaporte comunitario, por lo que, su llegada implicaría la inminente venta de Yerry Mina.