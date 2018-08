Colo-Colo vs Corinthians EN VIVO: Partidos por los octavos de la Copa Libertadores

Colo-Colo enfrenta a Corinthians este miércoles 8 de agosto a las 7:45 p.m. (hora peruana) en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este encuentro se desarrollará en el Estadio Monumental David Arellano, en Santiago de Chile y será transmitido por Fox Sports 2. Sigue el minuto a minuto, con todos los detalles, video de goles y resumen, a través de Líbero.pe.

El Colo-Colo de Chile logró superar la fase de grupos de la Libertadores gracias a la diferencia de goles, que era mejor en comparación al Bolívar. El ‘Cacique’ tendrá una dura prueba en esta etapa, pero trataran sacar una ventaja ante el último equipo campeón del Brasileirao y a la vez quitarse el sabor amargo de lo sucedido en el torneo pasado.

Recordemos que en el 2017, Colo-Colo inició su participación en la segunda etapa de eliminación, para poder avanzar a la fase de grupos de la Libertadores. El rival aquella vez fue el Botafogo, también brasileño, y no lograron superar la llave, con el detalle que no supieron ganar alguno de los partidos: derrota 2-1 de visita y empató 1-1 en casa.

231 partidos

311 jugadores

110 goleadores



¡Todos los números de Colo-Colo en la Copa Libertadores!

231 partidos

311 jugadores

110 goleadores y más!



Pincha aquí: https://t.co/PUjHMUotLl pic.twitter.com/GwbgHNyNT1 — Colo-Colo (@ColoColo) 7 de agosto de 2018

Por otro lado, el Corinthians terminó como líder de su grupo, obteniendo un importante resultado de visita, que hizo eco en todo Sudamérica. El ‘Timão’ goleó, en condición de visita, por 7-2 al Deportivo Lara de Venezuela, con una gran actuación de Jadson, atacante que anotó un triplete en aquel partido por la Fecha 5.

Además, existe un precedente que Corinthians no es un rival nada fácil de visita. Los dirigidos por Osmar Loss no perdieron en ninguno de los últimos 5 partidos jugando fuera de casa: Santa Fe (1-1), Nacional de Uruguay (0-0), Millonarios (0-0), Independiente (0-1) y el ya citado Deportivo Lara. Colo-Colo tratará de romper esa racha, pero en casa no ha sido recular.

Nesta terça-feira, o #Timão treinou no CT da Seleção Chilena, em Santiago 🇨🇱, antes do duelo com o Colo-Colo pelas oitavas de final da Libertadores.



📷 Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/1aqM7jQMVL — Corinthians (@Corinthians) 7 de agosto de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL COLO-COLO vs CORINTHIANS

XI Colo-Colo: Agustín Orión; Óscar Opazo, Juan Insaurralde, Matías Zaldivia, Danny Pérez; Carlos Carmona, Claudio Baeza, César Pinares, Jorge Valdivia; Esteban Paredes y Lucas Barrios.

XI Corinthians: Cássio; Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar, Fagner, Gabriel, Douglas, Clayson, Jádson, Ángel Romero y Pedrinho.

HORARIOS DEL COLO-COLO vs CORINTHIANS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.45 p.m.

Estados Unidos: 7.45 p.m. (ET) / 4.45 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.45 a.m. (al día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL COLO-COLO vs CORINTHIANS?

En Internet el duelo entre Colo-Colo y Corinthians, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.