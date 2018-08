Confirmado: Paolo Guerrero, nuevo fichaje del Inter de Porto Alegre

Caso cerrado. Paolo Guerrero será el flamante fichaje del Inter de Porto Alegre. Los representantes del delantero peruano y la dirigencia del Internacional llegaron a un acuerdo por las próximas tres temporadas.

Pese al interés del Santos y la oferta de renovación del Flamengo, Paolo Guerrero quería el último gran contrato de su carrera, y el Inter de Porto Alegre apareció con la mejor oferta para los intereses del peruano.

Gracias a la ayuda de unos inversionistas, Paolo Guerrero percibirá unos 500 mil reales mensuales (134 mil dólares), menos de la mitad de lo que ganaba en Flamengo, sin embargo, su contrato contará con bonificaciones por juegos, goles, títulos y clasificaciones a torneos internacionales, lo que podría aumentar su sueldo a los 800 mil reales.

Según periodistas brasileños, la única duda que tenía el Internacional es cuándo anunciará el fichaje de Paolo Guerrero: el viernes 10 cuando acabe su contrato con Flamengo o el próximo lunes tras el partido ante Fluminense.

Inter de Porto Alegre es tercero del Brasileirao con 32 puntos, dos por debajo de Flamengo y tres del líder Sao Paulo.

