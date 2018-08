Thibaut Courtois tras ser consultado por Keylor Navas: "Fui al Chelsea y reemplacé a Peter Cech" [VIDEO]

En conferencia de prensa, Thibaut Courtois reveló sentirse un "madridista más" luego de concretarse la operación de 35 millones de euros que desembolsó Florentino Pérez al Chelsea por su carta-pase.

"Gracias al presidente por sus palabras y a todos por estar aquí. Hoy cumplo un sueño. Estoy muy contento. Todos los que me conocen saben lo que he trabajado por llegar hasta aquí. Es un orgullo estar en el mejor club del mundo. Estoy muy agradecido al Real Madrid. Cumplo un sueño, el que tenía desde niño cuando soñaba pisar el césped de este estadio con los colores del Madrid, el mejor club del mundo. ¡Hala Madrid!".

Concluido el discurso, una de las preguntas obvias era respecto a la relación que sostendría con el arquero de la selección de Costa Rica, Keylor Navas, de quién se dice abandonaría el plantel de Julen Lopetegui en busca de seguir siendo titular.

"Cuando llegué al Chelsea lo hice para reemplazar a Cech. Hoy en día todavía hablo con él. Los porteros son parte de un vestuario y también son amigos. Haré todo para que hay buen rollo dentro del grupo. Vengo a competir al máximo. Ayudare al Madrid a ganar partidos y trofeos".

"Es un grandioso portero. Vengo a asumir mi papel. Yo estoy fuerte, tengo buenos reflejos. Salgo muy bien por alto y protejo mi área. No creo que me toque decir sus puntos fuertes. Lo que yo sé y lo que me han dicho es que es una buenísima persona. Como profesional es un grandísimo portero que ha ayudado mucho al Madrid. Vengo con el máximo respeto ayudar a este grupo de porteros".

NO TE LO PIERDAS: La declaración de Florentino Pérez que incomodará a Keylor Navas [VIDEO]

Finalmente, detalló que su paso por la Premier League le ha otorgado el grado de experiencia necesario para que pueda rendir en la 'Casa Blanca'.

"He ganado mucho físicamente en Inglaterra. Estoy más maduro, con más experiencia. Es una liga tan dura y saber llevar hasta el último partido para ganar dos Premier te da experiencia. He mejorado y vengo a ser mejor de lo que soy", concluyó.

EL DATO

Thibaut Cortouis nació el 11 de mayo de 1992. Debutó a los 16 años en el Genk de Bélgica. Sin embargo, fue a los 18 que se terminó por adueñar del arco de dicho club (44 encuentros en donde recibió 47 tantos).