¡OFICIAL! Jamie Vardy renovó con el Leicester hasta el 2022

Jamie Vardy, uno de los delanteros más emblemáticos en la historia del Leicester CIty, renovó con los 'zorros' hasta el 2022. El gran desempeño que realizó el seleccionado británico motivó a los directivos a ampliar el contrato por cuatros años más.

El combinado zorro anunció la renovación a través de un video donde muestra la trayectoria del atacante de 31. Vardy defenderá los colores del Leicester en su séptima campaña, donde jugó 42 partidos y marcó 23 goles en la temporada 2017/18.

Los números de Jamie avalan su renovación. Desde su fichaje por los 'zorros', el '9' inglés ha anotado 88 goles en todas las competiciones, coronándose como el goleador en toda la historia del Leicester CIty.

#lcfc is delighted to confirm that Jamie Vardy has signed a new contract until June 2022! 🦊



Details ➡️ https://t.co/QKK7Ss7ncl#VardySi9ns pic.twitter.com/8TehqsfZ93