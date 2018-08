Yerry Mina: “La Premier League es la mejor liga del mundo” [FOTO]

En el día del cierre del mercado de pases en Inglaterra, Everton de Liverpool oficializó la contratación del defensa colombiano Yerry Mina proveniente del Barcelona de España. El central deja el club catalán tras las pocas oportunidades que tuvo para mostrarse.

Tras la presentación oficial con su nueva camiseta y la firma de su contrato que será por 5 años, Yerry Mina brindó sus primeras declaraciones como jugador del cuadro ‘blue’: "Es importante que el club quiera luchar por algo. Por eso estoy aquí"

Yerry Mina también alagó el fútbol de Inglaterra e incluso lo consideró como el mejor del mundo: "He seguido la Premier League durante mucho tiempo. Es la mejor liga del mundo. Es una gran oportunidad, estoy deseando competir".

Así mismo, comento que Lucas Digne fue clave en su decisión de fichar por el Everton, debido a que el francés ya jugó en dicho club: "Me contó cosas del club y eso me hizo querer venir. "También hablé con André. Es un buen tipo. Queremos lo mejor para el Everton".

El colombiano Yerry Mina arriba al Everton, donde usará el dorsal numero 13, luego de realizar un gran Mundial con su selección y un fugaz paso por el Barcelona de España.

EL DATO

Everton de Inglaterra debuta este sábado 11 de agosto en la Premier League 2018/2019 en condición de visitante ante el Wolverhampton.

