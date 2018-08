Mourinho y los centrales que no pudo fichar en este verano

Este jueves, a las 5:00 p.m. (hora inglesa) se cerró el mercado de fichajes de la Premier League. El Liverpool fue el equipo que más millones movió en este verano, seguido por el Chelsea de Maurizio Sarri. En tanto, el Manchester United no realizó grandes traspasos.

El United siempre se ha caracterizado por ser uno de los clubes que más dinero invierte en traspasos. Sin embargo, en esta oportunidad apenas gastó 82 "kilos". Ante ello, José Mourinho está molesto con la directiva porque no pudieron fichar a un central.

Si bien Mourinho había entregado una serie de nombres de los posibles refuerzos de cara a la próxima temporada, la directiva inglesa se negó a escuchar dicho pedido porque no había presupuesto, según desvela 'The Guardian'. En dicha lista figuraban cuatro defensores.

NO TE LO PIERDAS: José Mourinho evalúa recuperar a Zlatan Ibrahimovic para el Manchester United en enero de 2019

Ellos eran: Yerry Mina, Diego Godín, Harry Maguire y Toby Alderweireld. 'The Special One' demandó a la directiva un central aguerrido para que acompañe en la zaga a Eric Bailly, sin embargo, no se pudo concretar el traspaso.

EL DATO:

José Mourinho conquistó la Europa League 2016-17 como entrenador de los 'Red Devils'