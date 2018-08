Manchester United vs Leicester City EN VIVO por ESPN: en la primera fecha de la Premier League

Con el estadio Old Trafford como escenario, Manchester United y Leicester City medirán fuerzas este viernes desde las 2:00 p.m., en la primera fecha de la Premier League. Puedes seguir la transmisión por ESPN 2 y Libero.pe.

Con la desventaja de no haber reforzado a su plantel y las bajas de jugadores importantes, José Mourinho debutará en la temporada inglesa con la ausencia de Sergio Romero, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Diogo Dalot Ander Herrera y Nemanja Matic, quienes se encuentran lesionados.

Pero no es todo, además figuras como Romelu Lukaku y Marcus Rashford, tampoco podrían alinear el once de los ‘diablos rojos’, pues se reintegraron al equipo hace poco, después de su participación en el Mundial.

En la otra cara de la moneda. Claude Puel solo tendría la ausencia de Riyad Mahrez, pues con Jamie Vardy, Harry Maguire, Jonny Evans, Nampalys Mendy y Demarai Gray, jugarían en el primer partido de la temporada con la consigna de encontrar resultados positivos, a diferencia de la última temporada.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Leicester City:

Manchester United: David De Gea; Matteo Darmian, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw; Scott McTominay, Fred, Andreas Pereira; Juan Mata, Marcus Rashford, Alexis Sánchez. DT. José Mourinho.

Leicester City: Kasper Schmeichel, Ben Chilwell, Wes Morgan, Harry Maguire, Wilfred Ndidi, Vicente Iborra, Ricardo Pereira, James Maddison, Marc Albrighton, Jamie Vardy. DT. Riyad Mahrez

Guía de canales del Manchester United vs Leicester City:

Brasil: ESPN Brasil

Perú: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2, ANDINO

México: SKY Sports (504-546)

Argentina: ESPN 2

Estados Unidos: UNIVERSO, SiriusXM FC, NBCSN, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBC Sports App

Reino Unido: BBC Radio, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, BT Sport Live, SKY GO Extra

Dinamarca: TV3+ HD, Viaplay Denmark, Eurosport Player Denmark

El Salvador: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Panamá: Sky HD, Flow Sports App, SKY Planeta Fútbol

Portugal: Sport TV2

See more 📸 from Belvoir Drive as #lcfc prepare to take on Manchester United 👇 #MunLei https://t.co/UybEzx2vUp