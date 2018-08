La curiosa reacción de Rio Ferdinand luego de conocer que Marcos Rojo dejará el número 5

La ausencia de centrales en el Manchester United será un dolor de cabeza para José Mourinho: no pudieron concretar los fichajes de Toby Alderweireld, Yerry Mina, Jerome Boateng, Harry Maguire, Diego Godin y Raphael Varane.

Ante este peligroso problema, el exseleccionado inglés, Rio Ferdinand, mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, decidió nominarse como una gran alternativa para sondear el conflicto.

Just seen my old @ManUtd no.5 shirt is back up for grabs.... inspired...time to get back training! Jose???!!! ☎️🤣📞 #MUFC pic.twitter.com/Rrq7Vg1Qix