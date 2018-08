Barcelona SC vs Deportivo Cuenca EN VIVO: Partido por la Serie A de Ecuador

Barcelona SC enfrenta a Deportivo Cuenca este domingo 12 de agosto al mediodía (hora peruana) desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca. El partido llegará a todas las señales a través de Gol TV y a la vez no te pierdas todos los detalles en el minuto a minuto, con videos, de Líbero.pe.

El Barcelona SC perdió la punta de la Segunda Fase del torneo la tarde de hoy, con el triunfo de Macará sobre la U. Católica. Sin embargo, solo un punto los separa y con solo conseguir un triunfo en esta fecha bastará para volver a lo más alto de la Serie A de Ecuador y seguir con el camino de victorias para lograr el ansiado boleto a la final del torneo nacional.

La larga racha de buenos resultados que arrastran los 'Canarios' los ponen como favoritos en el encuentro. Los dirigidos por Guillermo Almada suman un total de 11 partidos en los que no conocen la derrota, teniendo a la vez 6 encuentros consecutivos ganando de forma contundente.

Por otro lado, el Deportivo Cuenca también aspira a llegar a los más alto de la tabla, pero la derrota ante Macará (2-1) la fecha pasada los detuvo. Con 6 puntos hasta ahora, una victoria sobre el Barcelona haría que igualen su línea de puntaje y queden a una sola unidad del liderato.

El entrenador Richard Páez parece tener la receta secreta para doblegar a su rival. La motivación en el Deportivo Cuenca es alta, pues lograron eliminar al Jorge Wilstermann de Bolivia, de visita, en la tanda de penales, avanzando a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

POSIBLES ALINEACIONES DEL DEPORTIVO CUENCA - BARCELONA SC

XI Barcelona SC: Máximo Banguera; Mario Pineida, Xavier Arreaga, Matías Oyola, Damián Díaz; Michael Arroyo, Gabriel Marques, Félix Torres, Tito Valencia; Marcos Caicedo, Juan Dinenno.

XI Deportivo Cuenca: Brian Heras; Bryan Carabalí, Rubén Canga, Anthony Bedoya, Carlos Cuero; John Jairo Rodríguez, Marco Mosquera, Jonathan De la Cruz, Juan Diego Rojas; Edison Preciado, Jacson Pita.

HORARIOS DEL DEPORTIVO CUENCA - BARCELONA SC

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.00 p.m.

Estados Unidos: 12.00 p.m. (ET) / 9.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Barcelona SC vs Deportivo Cuenca?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona SC vs Deportivo Cuenca, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.