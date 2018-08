Carlos Tévez habló tras la derrota de Boca Juniors ante Barcelona

Carlos Tévez no se guardó nada y habló sobre la derrota de Boca Juniors a mano del Barcelona, que le metió tres en el encuentro por el Trofeo Joan Gamper. Declaró que lo tomaron como un amistoso tantos ellos como el conjunto culé, y estuvo tranquilo a pesar de la goleada que le propinaron al equipo de Guillermo Barros Schelotto.

"Fue un partido raro, desde fuera se vio muy tranquilo. Ellos también lo tomaron como un amistoso. De los dos lados hubo mucho respeto", fueron las primeras palabras del 'Apache', quien disfrutó pocos minutos del espectáculo que ofrecieron ambas partes en el Camp Nou, que estuvo albarrotado por hinchas del 'Xeneize' que se hicieron escuchar con cánticos y gritos.

"No jugamos todos los domingos contra el Barcelona, esa es la gran diferencia. Sirve venir, pero hay que tomarlo como lo tomamos. Tampoco volvernos locos. Sabemos que nosotros hacemos la diferencia donde la tenemos que hacer", continuó Carlos Tévez sobre lo que fue el partido jugado durante la tarde de ayer miércoles.

Se dio un tiempo también para hablar sobre la fecha de su retiro como profesional. Considera que no lo piensa hacer en otro equipo que no sea Boca Juniors. "Es una locura pensar en eso ahora. Me gustaría cumplir con mi contrato y ahí sí retirarme. El día que no le haga bien a Boca, daré un paso al costado", reveló el delantero argentino.

"El día que no pueda ayudarlo ni fuera ni dentro de la cancha, ese será el día en el que me retire del fútbol. Ya no me queda nada por ganar. Sí es verdad que es una gran obsesión poder ayudar a ganar la Libertadores, pero si no se puede, daré un paso al costado", cerró Tévez quien se notó un poco incómodo por la última pregunta que le hicieron luego del baile que le pegó 'Barca' al bicampeón del fútbol argentino.