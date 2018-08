Maurizio Sarri cree que Eden Hazard puede ser el mejor futbolista del planeta

Maurizio Sarri habló de distintos temas en la conferencia de prensa que brindó a puertas del encuentro entre el Chelsea y Arsenal por la segunda fecha de la Premier League. Lo que más llamó la atención fue su comparación entre Eden Hazard, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El estratega italiano cree que el belga puede ser mejor que ellos.

"En los últimos cinco años, Cristiano ha jugado como delantero. Messi como atacante también, Eden a veces como un extremo... Hazard puede mejorar. Estamos hablando de uno de los jugadores más importantes en Europa, pero puede ser el mejor, depende de él", fueron las palabras de Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea.

Los 'Blues' afrontarán esta mañana un duelo muy importante por la Premier League y es fijo que Eden Hazard sea utilizado desde la partida. Lo siguió elogiando de la mejor manera posible. "Puede ser el mejor técnicamente, el mejor anotando... Depende de él, de su mente". No caben dudas de que el talento que tiene el futbolista belga puede ayudar al Chelsea a conseguir cosas importantes esta temporada.

De igual manera, volvió a recalcar que Eden Hazard nunca se comunicó con él para decirle que quería irse. Considera que Chelsea es su casa y no se irá a ningún lado, ya que él no dijo nada. "Nunca me dijo nada del Real Madrid", dijo Sarri de manera clara y directa ante las cuestiones sobre si había alguna posibilidad de que el belga abandonara el equipo.

Eden Hazard llegó al Chelsea luego de jugar en el Lille de Francia. Esto ocurrió en la temporada 2012/2013. Hasta el día de hoy, el belga ha jugado un total de 300 partidos anotando 89 goles y asistiendo en 75 oportunidades con la camiseta de los 'Blues'. Números interesantes para el extremo nacido en Bélgica.