Raúl Ruidíaz anota su segundo gol en la MLS y pone el 5-0 de Seattle Sounders ante LA Galaxy [VIDEO]

El delantero peruano Raúl Ruidíaz sigue exhibiendo sus credenciales como goleador en la MLS y esta vez anotó el quinto gol del Seattle Sounders en la goleada al LA Galaxy, que no dispone de Zlatan Ibrahimovic.

A los 67', Ruidíaz recibió un balón e incursionó al área rival. Tras ello, aprovechó los espacios que brindaba la defensa del LA Galaxy para definir y poner el 5-0.

Just so easy. Ruidiaz puts Seattle up 5-0. pic.twitter.com/SN7xkeqzUV