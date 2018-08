¡Goliat y David! Seattle Sounders de Ruidíaz vs LA Galaxy de Ibrahimovic por la MLS

En una nueva fecha de la MLS, Raúl Ruidiaz chocará con un rival de talla mundial cuando el Seattle Sounders reciba al LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic, esta tarde (3:00 p.m.) en el Century Link Field de la ciudad de Seattle, en Washington.

El equipo del exdelantero de Morelia llega en un excelente momento con ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota (6 victorias y 2 empates), y escaló al octavo puesto de la Conferencia Oeste de la MLS con 32 puntos.

PUEDES VER: Con Raúl Ruidíaz, Seattle Sounders ganó 2-1 a FC Dallas en la MLS

No obstante, necesitan sumar de a tres para tener chance de alcanzar la zona de play offs, donde los finalistas se enfrentan por el título americano.

Por su parte, Los Ángeles Galaxy se encuentra mejor posicionado -cuarto lugar-, igualado en puntos (37) con el Portland Timbers, pero con ventaja por diferencia de goles.

Fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic calentó la previa asegurando que su propio equipo no merece llegar a los playoffs del campeonato debido a que no han podido sumar tres puntos en las últimas fechas.

NO TE LO PIERDAS: Raúl Ruidíaz y su acrobática acción con el Seattle Sounders en la MLS

También criticó el terreno de juego del Seattle Sounders, el cual es de gras sintético. “Creo que es una pena tener que jugar en cancha sintética porque el fútbol no fue creado en este tipo de cancha. Únicamente he jugado un solo partido campo sintético en mi vida, fue ante Portland Timbers y jugué 10 minutos. Fue la peor cancha en al que he jugado. Eso lo dice todo”, aseguró el sueco.

Ruidiaz y sus compañeros no hicieron caso a lo dicho por “Ibra” y esperan reventarle el arco hoy a los “Galácticos”.

HORARIOS

Perú - 3.00 p.m.

México - 3.00 p.m..

Colombia - 3.00 p.m.

Ecuador - 3.00 p.m.

Venezuela - 4.00 p.m.

Bolivia - 4.00 p.m

Chile - 4.00 p.m

Paraguay - 4.00 p.m

Argentina - 5.00 p.m

Uruguay - 5.00 p.m

Brasil - 5.00 p.m

CANALES

Argentina: ESPN Play Sur

Brasil: ESPN no Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

República Dominicana: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia: Eurosport Player France, Eurosport 2 France

Alemania: Eurosport Player Germany, EuroSport 2 Germany

Italia: Eurosport 2 Italy

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Países Bajos: Eurosport 2 Netherlands

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú. ESPN Play Sur

España: Eurosport 2 Spain, Eurosport Player Spain

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Football

Estados Unidos: SiriusXM FC, ESPN, MLS Live, ESPN Deportes, ESPN Deportes+

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

EL DATO

Seattle Sounders marcha octavo en la Conferencia Oeste. LA Galaxy se ubica cuarto.