El Barcelona ya no insistirá en el fichaje de Paul Pogba

En Manchester United pueden respirar tranquilo (por ahora), pero no deben cantar victoria. Pues, el Barcelona dejará de insistir en el fichaje de Paul Pogba en este mercado de pases. Sin embargo, los 'culés' volverán a ir a la carga por el francés en el próximo verano.

Desde Inglaterra informan que Pogba continuará su carrera en el Old Trafford, pero ello no significa que no pueda recalar en las filas del combinado 'blaugrana' en el 2019. Y es que 'Pogboom' se ha convertido en la principal obsesión del DT Ernesto Valverde.

Según desvela 'Daily Star', el Barcelona y Manchester United nunca llegaron a buenos términos por la venta de Pogba. Pues, José Mourinho, entrenador de los 'Red Devils', ha demandado a la directiva que hagan todos los esfuerzos en retener al galo. Y así sucedió.

No conforme con ello, el técnico luso ha convertido a la 'Pantera' en capitán del equipo. Por tal motivo, el cuadro catalán ya no volverá a enviar ofertas hasta el próximo verano. Se estima que dicha cifra podría superar los 100 millones de euros por su traspaso.

EL DATO:

Paul Pogba marcó 34 goles en 178 cotejos con la Juventus de Turín.