Juan Carlos Osorio sería el nuevo entrenador de la selección de Paraguay

Un giro inesperado a tomado el futuro de Juan Carlos Osorio. Cuando todo hacía pensar que el entrenador colombiano cumpliría su sueño de dirigir los colores de su país, apareció la oferta de Paraguay y sería esta la que finalmente aceptaría para comandarlos hacia el Mundial de Qatar 2022.

“Juan Carlos Osorio se reunió con Robert Harrison (presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol) en Estados Unidos. Presentó sus exigencias, hubo coincidencia y, posterior a eso, un emisario de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) viajó a Colombia para hacer firmar el contrato de preacuerdo, que se cristalizó y obra en las oficinas de la matriz de nuestro fútbol”, anunció el medio paraguayo Última Hora.

¿Por qué Juan Carlos Osorio aceptaría dirigir a la Albirroja y no a la Tricolor? Simple: la Federación Colombiana de Fútbol no le ha hecho llegar ninguna propuesta al ex técnico de la selección de México. Solo de existir un llamado desde Bogotá trastocaría las negociaciones con los directivos de Asunción.

Osorio también es tentado para dirigir a las selecciones de Corea del Sur y Estados Unidos, sin embargo, el idioma sería el principal escollo para su llegada. El 'cafetero' llevó al combinado charro al Mundial de Rusia 2018 donde quedaron eliminados en octavos de final,

EL DATO

Ricardo "Tuca" Ferretti dirigirá a la selección de México de manera interina ante la salida de Juan Carlos Osorio.