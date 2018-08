Paolo Guerrero: “Es muy injusto que yo esté pasando por esta situación” [VIDEO]

Paolo Guerrero se refirió nuevamente a la medida cautelar revocada por la Justicia suiza, la cual lo deja fuera de las canchas hasta abril del 2019. Ante ello, el delantero de la selección peruana consideró que es "muy injusta" su situación.

El ‘Depredador’ Guerrero habló para la cadena ESPN y, visiblemente afectado, aseguró que no se esperaba esta situación.

“Estoy triste, pero bueno yo sigo fuerte, tengo que resolver mi tema y estoy viendo los temas legales con mis abogados y espero que esto se resuelva cuanto antes”, indicó.

De igual manera, Paolo Guerrero manifestó que no esperaba que esta situación se de en su caso. “No me lo esperaba, no teníamos estos plazos, pero llegó la sanción y así que yo tengo que continuar luchando y peleando sobre mi inocencia”, acotó.

"Y bueno, ya está claro, todo está demostrado, todo el mundo sabe lo que ha pasado y es muy injusto que yo esté pasando por esta situación”, finalizó el ariete.

Hasta el momento no se conocen que medidas tomarán los abogados de Paolo Guerrero para afrontar esta situación. Sin embargo, varios expertos en temas jurídicos afirman que casi no tiene chance de revocar la sanción y deberá cumplirla hasta su término.