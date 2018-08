¡Última esperanza! Aparece recurso que salvaría a Paolo Guerrero de toda sanción [FOTO]

Paolo Guerrero tiene la posibilidad de hallarse inocente de cualquier acusación deportiva en contra suya, debido a que apareció una oportunidad que dejaría sin fundamentos las acusaciones por parte del TAS. Esto porque no hay un dictamen final que diga cómo va el presente de ‘El Depredador’.

Así mismo, esta oportunidad tiene mucho de lucha judicial según se informa desde la base nuclear del TAS. El trabajo que realice su equipo de abogados para defender y limpiar a Paolo Guerrero de toda acusación será fundamental en el proceso que aún falta.

Es más, se dice que hay una decisión por analizar, porque lo que hasta el día de hoy se conocía es incorrecto, se contó a medias y el capitán de la Selección Peruana puede respirar si se dan los pasos correctos desde las salas judiciales correspondientes.

Según se conoce la actualidad del delantero peruano, desde Suiza se informa lo siguiente: "En el caso de Paolo Guerrero, el Tribunal Supremo Suizo publicó la orden que confirma su prohibición para jugar está de vuelta en vigor hasta que el juez "Kiss", brinde su veredicto final en su apelación, la cual todavía puede ganar". Explica el periodista Graham Dunbar.

EL DATO:

Paolo Guerrero tiene pendiente la sanción correspondiente a 8 meses aproximadamente.

In Paolo Guerrero case, Swiss Supreme Court publishes order confirming his ban is back in force until Judge Kiss gives her final verdict in his appeal, which he can still win. pic.twitter.com/dF56XSg4kC