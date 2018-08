¿Flamengo está detrás del fallo del Tribunal Federal Suizo en contra de Paolo Guerrero?

¿Flamengo tuvo que ver en la decisión del Tribunal Federal Suizo de revocarle la sanción impuesta por el TAS a Paolo Guerrero? Para el periodista de Fox Sports Brasil, Fabio Sormani, sí. Pues responsabilizó al exclub del peruano de tener injerencia en la sentencia que deja al goleador sin fútbol hasta abril de 2018.

Paolo Guerrero deberá completar el castigo de 14 meses que le quedan por cumplir debido a la anulación de la medida cautelar dado por el Tribunal Federal de Suiza. Pero esta noticia no cayó nada bien en el 'Mengao', ya que a través de sus redes sociales, salieron a desmentir tales acusaciones:

"Flamengo no es y nunca fue parte del proceso que se tramitó en la FIFA, TAS y la Corte Federal Suiza. El club nunca ha contratado abogados suizos para cualquier demanda o injerencia en dicho proceso y declaraciones como estas deponen contra el nombre del Flamengo y contra el buen periodismo", mencionaron a través de sus redes sociales.

O Clube de Regatas do Flamengo repudia os irresponsáveis comentários feitos pelo jornalista Fabio Sormani no programa Fox Sports Rádio desta tarde, em que supôs que o Flamengo teria contratado advogados suíços para cassar a liminar do Tribunal Federal Suíço (...)