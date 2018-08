¡Fuerza, goleador! Paolo Guerrero tendrá que cumplir los 8 meses de sanción que restan

Paolo Guerrero no lo puede creer. Su familia no lo puede creer. El Inter de Brasil no lo puede creer. El Perú también lo sufre. La noticia nos cayó a todos como una bofetada. El goleador no jugará hasta el próximo año porque el Tribunal Federal Suizo dejó sin efecto la cautelar que lo habilitó para el Mundial. Qué dolor.

Cuesta asimilarlo porque pensábamos que esta nueva etapa en Internacional iba a reinventar a nuestro capitán, porque deseábamos que recupere su mejor nivel para beneficiar también a la selección, porque este domingo queríamos verlo en acción ante Palmeiras en un debut a estadio lleno, con las tribunas coreando su nombre.

Guerrero deberá cumplir los ocho meses de sanción que todavía le restan. En abril del 2019 recién podrá regresar a la actividad deportiva profesional. Sus fanáticos y seguidores lo vamos a extrañar. ¡Mucha fuerza, muchos ánimos, goleador!