¿Por qué le dicen 'Loco' a Marcelo Bielsa? Aquí los motivos del apelativo [FOTOS Y VIDEO]

Marcelo Bielsa tiene una frase que resume lo que es su trabajo en el fútbol profesional, 'Loco' es como le dicen sus cercanos y no tan queridos, pero con el tiempo esta mención fue un fiel reflejo de su bien ganada jerarquía. El técnico argentino donde fue dejó grandes enseñanzas e historias para el recuerdo.

"El éxito es deformante, relaja, engaña, nos hace peores, hace que nos apasionamos excesivamente por nosotros mismos, el fracaso es totalmente lo contrario, es formativo, nos hace sólidos, refuerza las convicciones, trae coherencia", señala Bielsa cuando se le pide un análisis respecto al sensacionalismo en el fútbol actual.

Las 5 mejores historias de Marcelo 'El Loco' Bielsa:

1) Limpieza en el Leeds United:

Marcelo Bielsa quiso demostrar a sus jugadores lo que significa el respeto y trabajo dentro del terreno de juego. El argentino que hoy entrena al Leeds United de la Football League Championship en Inglaterra, ordenó a su equipo recoger basura durante tres horas en los aledaños del estadio Elland Road.

2) Lazio fue plantada por 'El Loco':

La directiva de Lazio informó oficialmente la dimisión a través de un comunicado: "Tomamos nota con asombro de la renuncia del señor Marcelo Bielsa, también en nombre de sus asistentes, en claro incumplimiento de los compromisos adquiridos por los contratos firmados la semana pasada". Marcelo Bielsa aún no había sido presentado y 48 horas antes de asumir, renunció.

3) Jorge Sampaoli es más técnico que Bielsa:

Ante el comparativo que se hace por los estilos, el técnico argentino tuvo grandes palabras frente a su similar de Chile en aquel entonces, explicando por qué lo considera mejor: "Hay una mezcla de humildad para no ser soberbio y no cambiar de idea. Sampaoli sí cede en sus ideas porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Eso lo hace mejor que yo, indudablemente".

4) Marcelo Bielsa visita un baño en Uruguay:

El Sr. Marcelo Bielsa mientras realizaba ejercicios en una calle de Uruguay cuando sintió necesidades fisiológicas y por eso decidió buscar un baño que esté cercano. Ingresó a un edificio y le atendieron amablemente sin saber quién era. Pero era este lugar una radio uruguaya, saliendo rápido diciendo: “No, muchas gracias, hace 20 años que no concedo notas personales”, ante la petición de los periodistas por hacerle una nota.

5) Marcelo Bielsa casi es detenido por la policía:

Resulta que 'El Loco' Bielsa estuvo en una noche de insomnio donde se sintió incómodo porque vivía el Mundial de 2002. Tal cuenta Pablo Cavallero su ex portero argentino de ese Mundial: "Él oía música cuando tenía sueño, nos encontrábamos cerca de un aeropuerto y también a una comisaría. Siendo llamado por unos oficiales para que explica 'qué hacía entre árboles sentados por horas'. Los oficiales se le acercaron y de no reconocerlo iba estar 'el míster' en el calabozo'.

EL DATO:

Marcelo Bielsa ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Argentina en 2004.