El United rechazó una oferta del Atlético Madrid por Martial

No hay que ser adivinos o tener una bola de cristal para darse cuenta que Anthony Martial ya no desea seguir en el Manchester United. El francés no cuenta con el respaldo de José Mourinho y se la pasa más 'calentando' banca que inflando las redes en el terreno de juego.

El galo exigió ser vendido antes que se cierre el mercado de fichajes en la Premier (9 de agosto). En un principio se pensó que ningún equipo había mostrado interés por el extremo de los 'Red Devils', sin embargo, la historia sería historia. Pues, los 'Red Devils' rechazaron una oferta del Atlético Madrid.

No juega y tampoco puede ser transferido a otro equipo, ese el drama que vive Anthony Martial. Según desvelan 'Radio Monte Carlo' y el diario 'AS', el United rechazó una oferta del 'Atleti' por los servicios del francés, quien marcó 11 goles en el último curso.

Tras la negativo del combinado inglés, el cuadro hispano fue a la carga por Nikola Kalinić. El conjunto 'colchonero' desembolsó la suma de 15 millones de euros por el croata, quien no estuvo presente en la cita mundialista en Rusia.

EL DATO:

Anthony Martial cursa su cuarta temporada en el United. El francés debutó en el Olympique de Lyon de su país.