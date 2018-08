Mourinho: "Si no gano la Premier igual seguiré siendo el mejor técnico"

José Mourinho se ha caracterizado por ser un técnico que deja huella al club que llega, pero también por tener un ego tan grande como el historial de títulos que ha conseguido. En esta oportunidad, el estratega del Manchester United aseguró estar un peldaño arriba que los demás entrenadores del mundo.

Previo al partido de este domingo ante el Burnley, 'The Special One' vuelve a causar polémica en Inglaterra al afirmar que no existe algún entrenador que esté a su altura. Asimismo, dejó en claro que no siempre un trofeo es sinónimo de éxito.

"Así no gane la Premier League seguiré siendo el mejor técnico del mundo. Soy el único entrenador que ha ganado ligas en España, Italia e Inglaterra", agregó 'Mou'. Como se sabe, el luso ya conquistó la Premier en tres oportunidades con el Chelsea (2005, 2006 y 2015).

Es preciso mencionar que 'The Special One' vuelve a ser blanco de críticas luego de que el United haya sumado su segunda derrota en las primeras tres fechas. Pese a que la prensa e hinchas le dan con 'palo', los directivos respaldan al técnico portugués.

EL DATO:

José Mourinho conquistó la Europa League 2016-17 con el United.