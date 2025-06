Fue el gran fichaje de Universitario y ahora reveló su amor por histórico club: "Soy hincha"

Giros que tiene el fútbol. A mediados del 2019, Universitario sorprendió tras anunciar a Henry Vaca como su flamante refuerzo para el campeonato nacional. El habilidoso futbolista era una de las gratas promesas del fútbol boliviano e incluso fue comparado con Lionel Messi, por su estilo de juego.

A pesar de las expectativas, Vaca no logró afianzarse en Universitario. El cuadro crema decidió no renovar el préstamo y el atacante regresó a The Strongest. Ahora, el jugador de 27 años es noticia en su país tras ser presentado como el flamante refuerzo de Oriente Petrolero y revelar que es hincha de los cruceños.

Henry Vaca en su etapa en Universitario

"Feliz de volver a casa, todos saben que soy hincha de Oriente, agradecerle al presidente, a la dirigencia por esta nueva oportunidad. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer historia con el club", expresó Vaca.

El regreso de Henry Vaca a Oriente Petrolero fue muy comentado en Bolivia. El seleccionado boliviano decidió dejar Bolívar, donde había perdido el puesto y era cuestionado por los hinchas. Ahora, su objetivo es recuperar su nivel y ganarse el llamado en la 'Verde'.

Henry Vaca feliz por volver a Oriente Petrolero

"Cuando vine la primera vez jugué mucho, hice varias cosas que le gustaron a la gente. Apuntó a volver a estar al 100, a mostrar mi fútbol y ganarme otra vez la convocatoria a la Selección de Bolivia", puntualizó.

Los equipos dónde jugó Henry Vaca

Calleja (Bolivia)

O'Hogging (Chile)

The Strongest (Bolivia)

Universitario (Perú)

Atlético GO (Brasil)

Oriente Petrolero (Bolivia)

Bnei Reineh (Israel)

Bolívar (Bolivia)

En juvenil militó en la Academia Tahuichi.

¿Cuánto cuesta Henry Vaca?

El valor actual de Henry Vaca en el mercado de pases es de 500 mil euros. En el 2021, alcanzó el precio de 825 mil euros (el más alto de su carrera).