Paul Pogba, Manchester United y Juventus: Una historia de nunca acabar...

Paul Pogba está considerando irse del Manchester United hace bastante tiempo. Su relación con José Mourinho no es buena y esto se conoció más luego de la derrota de los 'Diablos Rojos' en la segunda jornada de la Premier League. Según adelantó 'Tuttosport', el mediocampista francés ha decidido que volverá a la Juventus a mitad de la actual temporada.

Luego de ganar la Copa del Mundo con la selección de Francia en Rusia 2018 y conseguir la gloria y felicidad, Paul Pogba volvió a Inglaterra para vivir el tormento en el que estaba. No comparte la misma filosofía que Mourinho y el protagonismo ya no es el mismo que el de la temporada pasada. El mediocampista francés no viene mostrando su mejor versión.

Es por eso que el citado medio afirma que Pogba ya le advirtió a la directiva del Manchester United que no quiere seguir en el equipo y su deseo es volver a la Juventus para compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, que es la sensación en las calles de Turín. Esto pudo haber ocurrido antes del inicio de la temporada, pero las conversaciones no llegaron a tener éxito.

¿Cuándo? Enero 2019 es la fecha tentativa. El 1 de enero del siguiente año se abre nuevamente el libro de pases y se estima que durante la primera semana se concrete el fichaje de Paul Pogba a la Juventus. Esta vez, el francés espera que el United no le ponga ninguna traba para que pueda seguir su carrera como futbolista profesional en otro club.

NO TE LO PIERDAS: El United rechazó una oferta del Atlético Madrid por Martial

Recordemos que las nuevas normas de la UEFA le permitirían jugar la Champions League por la Juventus a pesar de que lo enfrentará en la fase de grupos. Esto debido a que tanto la 'Vieja Señora' como el Manchester United han terminado en el mismo grupo de esta nueva edición de la máxima competición de clubes en Europa.