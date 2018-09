Emelec vs Macará EN VIVO: Partido por la fecha 8 [SERIE A - ECUADOR]

La importancia de un partido donde estará Emelec como local ante un complicado Macará es bastante alta, por eso en el "Estadio Bellavista" se vivirá una fiesta desde las 12:00 p.m. (HORA PERUANA). En un intento de clásico en el fútbol tricolor por la fecha n°8 en la Serie A de Ecuador.

Por eso un futbolista como Joel López Pissano, el volante creativo de Emelec se dirigió a responder lo que significa esta previa de partido por Serie A de Ecuador: "A mí por ahora me está costando mucho la altura, los partidos que me ha tocado jugar en la altura se me ha dificultado un poco. Es algo que se desarrolla con el tiempo".

Mientras que Macará tiene suficientes problemas extra futbolísticos ya que su jugador Carlos Arboleda no podrá estar en los siguientes partidos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó lo siguiente: "El mediocampista de Barcelona Sporting Club (BSC), Michael Arroyo se perderá el Clásico del Astillero; esto luego de recibir una suspensión de dos partidos de parte de la comisión disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). En esa misma resolución, el ente acordó sancionar a Carlos Arboleda de Macará".

Carlos Arboleda del Macara recibió una penalidad de dos partidos, debido a que Arboleda y Arroyo tuvieron un encuentro dentro del campo, se les expulsó del terreno porque tuvieron un duro enfrentamiento brusco el domingo 29 de agosto pasado.

Estos serán los próximos partidos de Emelec:

Fecha 8: vs. Macará (V) – Domingo 2 de septiembre, 12:00

F9: vs. Barcelona SC (L)

F10: vs. El Nacional (L)

F11: vs. Delfín SC (V)

F12: vs. Delfín SC (L)

Estos serán los próximos partidos de Macará:

Fecha 8: vs. Emelec (L) – Domingo 2 de septiembre, 12:00

F9: vs. Delfín SC (V)

F10: vs. Liga de Quito (L)

F11: vs. El Nacional (V)

F12: vs. El Nacional (L)

POSIBLES ALINEACIONES:

Emelec: Dreer, Guagua, Johnson, Vega, Arroyo, Lastra, Pissano, Paredes, Angulo, Burbano y De Jesús.

Macará: Pabón, G. Corozo, M. Corozo, Enríquez, Quiñónez, De Jesús, Feraud, Domínguez, Arboleda, Champang y Tévez.

HORARIOS DEL EMELEC- MACARÁ:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 01:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 01:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 02:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL EMELEC – MACARÁ?

Si quieres seguir en Internet el Emelec-Macará, Líbero.pe realizará una transmisión con el minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Maracá 0-2 Emelec en la fecha 2 del torneo local

