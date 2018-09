Zlatko Dalić: "Kovacic no jugaba nada en el Real Madrid, hace bien irse al Chelsea"

El entrenador de Croacia se encuentra descansando después de un mundial fantástico con su selección, estudiando cómo están 'sus muchachos' en el fútbol internacional. Por eso se enfocó ahora en Mateo Kovacic que recientemente salió del Real Madrid.

Quizá no fue la decisión más fácil para Mateo Kovacic, dejar el Real Madrid es algo que muchas veces termina siendo perjudicial porque el entorno del fútbol español te mantiene en la élite, pero Chelsea es otro equipo importante y lo recibió de forma alucinante.

Zlatko Dalić lo tiene muy bien fichado a Kovacic, lo felicitó de forma amplia por salir de la Liga Santander: "Mateo ha hecho muy bien en cambiar de equipo. Es un jugador que necesita tener minutos y progresar a base de disputar muchos partidos. Sólo puede mejorar si juega de forma habitual".

Además, le dejó una chiquita a los técnicos que tuvo en 'La Casa Blanca' estos últimos años: "En el Real Madrid él jugaba una vez sí, otra no, volvía a jugar y luego no lo hacía… Eso no era suficiente para él. Es un jugador con un enorme potencial y tiene que desarrollarlo jugando con asiduidad. Espero que siga teniendo más oportunidades en el Chelsea".

EL DATO:

Mateo Kovacic salió del Real Madrid a préstamo (sin opción a compra) por una temporada con destino en Chelsea.