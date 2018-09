Dirigente de Barcelona: "Messi no necesita premios, es el mejor de la historia"

El portavoz de Barcelona le restó importancia a la ausencia de Lionel Messi en la final del premio 'The Best', alegando que el argentino no requiere de títulos para demostrar su capacidad futbolística, considerándolo el mejor de todos.

"Tenemos muy claro que es el mejor jugador del mundo y de la historia. Lo demuestra en cada partido. No le damos ninguna importancia a este tema, somos conscientes de lo que es Leo. No necesita un premio para demostrar lo que es", declaró Josep Vives en rueda de prensa.

Además, tuvo algunas palabras sobre el incidente que tuvo Gerard Pique al ser intervenido por la Guardia Urbana por conducir sin puntos en Eixample de Barcelona. El dirigente comparó este hecho con la situación que vivió Mohamed Salah con los 'Reds'.

"Respetamos lo que hizo el Liverpool, pero lo que le pasó a Piqué fue en su vida privada. Se sancionará debidamente y la persona ya lo sabe, el club tiene su código interno", puntualizó Josep Vives.

EL DATO

Lionel Messi se ubica como máximo goleador de la Liga Santander 2018/19 con 4 tantos.