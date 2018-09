Gareth Bale anotó golazo con Gales ante Irlanda por la UEFA Nations League [VIDEO]

Los hinchas de Gales se deleitaron en el Cardiff City Stadium con un gol de gran factura por parte del delantero del Real Madrid, Gareth Bale. Y es que Gales hizo su debut en la Liga de Naciones con una goleada ante Irlanda.

El crack del Real Madrid apareció a los 17 minutos de la primera parte para mostrar toda su calidad. Tras bajar el balón con el pecho y encarar a un rival irlandés, amagó para sacarse la marca de hasta dos rivales y meter el zurdazo imposible para el arquero Randolph.

El galés lideró el ataque local en el choque del Grupo 4 de la segunda categoría de la Liga de Naciones. A los 75 minutos, fue sustituido por Tyler Roberts.

La goleada comenzó a los seis minutos con anotación de Tom Lawrence, Bale apareció para poner el segundo. Completaron los goles Aaron Ramsey y Connor Roberts para el equipo dirigido por Ryan Giggs.

Gales se medirá ante Dinamarca el domingo en la segunda jornada de su grupo. Por su parte, Irlanda, descansará.

What a performance from the boys! And always a great feeling to be back out in front of #TheRedWall #TogetherStronger 🐉 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/dZmL9LACxS