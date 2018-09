Juan Carlos Osorio podría dejar Paraguay y ser el nuevo seleccionador de Colombia 

Juan Carlos Osorio fue presentado hace unos días como el nuevo entrenador de Paraguay luego de no renovar con la selección mexicana. Sin embargo, fuertes rumores indican que existe una cláusula en el contrato con la ‘Albirroja’ en la que le permite salir en cualquier momento en caso sea llamado por Colombia.

El presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, se refirió a este tema tras el triunfo por 2-1 ante Venezuela en tierras estadounidenses e indicó que aún no se manejan nombres para el sucesor de José Néstor Pékerman. El mandamás del balompié paraguayo también habló al respecto, pero no negó ni afirmó nada sobre la existencia de la polémica estipulación.

“Hasta el momento no hay nada sobre su remplazo (Pékerman), nos tomaremos el tiempo necesario para ello. A hoy, en la Federación Colombiana de Fútbol no hay ningún contacto con ningún cuerpo técnico”, sostuvo Jesurún en WIN.

“Con el profesor Osorio no he hablado. Oficialmente, el comité ejecutivo de la Federación no le ha dado autorización a nadie de hablar ningún técnico; que algunos de sus miembros lo hayan podido hacer, es posible, están en su derecho”, agregó.

Robert Harrison, presidente de la APF, dio a entender que dicha cláusula si existe, pero que no ha conversado al respecto con Osorio. “No voy a decir que exista o no esa cláusula que están mencionando, porque voy a faltar a la confidencialidad. Una cláusula de rescisión existe en todo contrato”, señaló.

"No voy a negar que la primera vez que hablamos con Osorio, me dijo que Colombia era su prioridad. Ojalá no ocurra eso que ustedes creen que va a ocurrir (Ir a dirigir a su país). Quiero que estemos tranquilos, que no se preocupen por una cláusula. Le vamos a tener a Osorio con la mente cien por ciento puesta en Paraguay”, recalcó el titular del fútbol 'guaraní'.

EL DATO

Arturo Reyes es el técnico interino de la selección colombiana y dirigirá los dos partidos amistosos de esta fecha doble.