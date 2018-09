Diego Simeone reveló por qué nunca fichará a su hijo Giovanni para un club que dirija

Giovanni Simeone ya dejó de ser el hijo de Diego Pablo. El hijo del 'Cholo' ya tiene un nombre ganado en el fútbol y hoy, gracias a sus grandes actuaciones con la Fiorentina, ya es internacional absoluto con la Selección Argentina.

Incluso Gio se dio el lujo de debutar con gol en la 'Albiceleste': fue en la goleada por 3-0 ante Guatemala. "Me emociona verlo en la selección. Él sabe lo que sentimos por la Selección Argentina. Lo tiene metido adentro. La verdad es que lo hizo bien", afirmó Diego Simeone en una entrevista con El Partidazo de Cope.

Fue inevitable que al 'Cholo' Simeone le vuelvan a preguntar sobre la posibilidad que Giovanni llegue al Atlético de Madrid, tras ya ser un indiscutido en la Fiorentina en su segunda temporada (en la primera anotó 14 goles en la Serie A).

"No me gusta hablar mucho desde el papá, pero si desde el entrenador. Es un chico que tiene todo para jugar conmigo, pero desgraciadamente no lo voy a traer nunca conmigo. No quiero decir nunca, pero... Es muy difícil tener un hijo en el vestuario. Para él, para la relación...".

Eso sí, Diego Pablo no descartó que Giovanni Simeone pueda recalar en el Atlético... pero cuando él ya no esté. "Si el dentro de 5 o 6 años toma una figura mucho más importante de la que tiene hoy hablamos de otra situación. Estaría más protegido él. Esta haciendo su carrera de la mejor manera. Puede ser que algún día no esté yo en el Atlético y él pueda venir", sentenció.

EL DATO:

Giovanni Simeone lleva 29 goles en el fútbol europeo desde su llegada al Genoa en el 2016.