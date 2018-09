Diego Simeone: "Courtois sería un suplente más en el Atlético"

Diego Simeone lo tiene claro: Jan Oblak es mejor que Thibaut Courtois, flamante fichaje del Real Madrid. El técnico argentino resta importancia que 'Tibu' sea catalogado como el mejor guardameta en la actualidad, pues confía en la capacidad del esloveno.

El 'Cholo' pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' y dejó entrever que Courtois sería un suplente más en el plantel. Para el estratega argentino, Oblak atraviesa un momento de ensueño y no se le puede cortar las alas. ¿Responderá el arquero belga?

Simeone visitó los estudios de 'El Partidazo de Cope' para referirse a la ausencia de Antoine Griezmann en los premios The Best y, además, dejar en claro que Oblak mereció un lugar entre los candidatos al once FIFpro. Para el 'Cholo', el esloveno está en un nivel superlativo.

En dicho programa mencionado pusieron contra las cuerdas al 'Che' al ser consultado por quién era mejor: ¿Courtois u Oblak? Simeone, sin 'pelos en la lengua', aseguró que el esloveno está un peldaño arriba que el belga. "Courtois no sería titular en el Atlético. Oblak es mejor", disparó.

EL DATO:

Diego Simeone suma dos Europa League como entrenador del Atlético.