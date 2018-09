Marco Asensio reveló cómo se enteró la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid [VIDEO]

El adiós de Cristiano Ronaldo fue una de las noticias más dolorosas para el madridismo e inesperada para muchos de sus compañeros como Marco Asensio, que fue sorprendido por la prensa en plena celebración del título de la Champions League 2017-18 en Kiev.

"Yo me enteré después. Me preguntaron por Cristiano en zona mixta y no sabía por qué. Luego le pregunté en el bus y me dijo: 'no he dicho nada...'. Pero bueno...no sé si se magnificó. La prensa interpretó en ese momento que se iba a ir pero en ese momento yo no pensaba en otra cosa que no fuera celebrar mi segunda Champions seguida", contó el "20" del Real Madrid en una entrevista con la revista 'Panenka'.

Si bien aquellas palabras de Cristiano Ronaldo tras la final ante el Liverpool fueron un aviso, poco pudo hacer el Real Madrid para que el portugués no acabara fichando por la Juventus. "Luego ya nos despedimos en las vacaciones con un mensaje y ya está. Se fue...", explicó Marco Asensio sobre dicha situación.

Consultado por su nuevo rol en el Real Madrid tras la marcha de Cristiano Ronaldo, el "20" habló claro. "Con Cristiano o sin él, yo lo afrontaba con mucha ilusión para ganarme la titularidad y tratar de ser más importante. Y, bueno, así está siendo, he empezado bien la temporada, he trabajado bien", afirmó.

Marco Asensio restó importancia a la marcha de Cristiano Ronaldo en su búsqueda por hacerse indiscutible en el Real Madrid. "Al final Cristiano a lo último ya jugaba de delantero y por la izquierda ya jugué bastantes partidos...así que no sabría decirte", sostuvo.

El mallorquín de 22 años no descartó portar algún día el "7" del Real Madrid. "Con el dorsal ’20’ no me gustaría acabar mi carrera. Con eso te lo digo todo. Ya veremos a ver qué pasa", sentenció.

EL DATO:

Marco Asensio ha sido titular en los tres partidos del Real Madrid en LaLiga, aunque todavía no ha anotado goles. Con la selección española, anotó un golazo en el 6-0 ante Croacia.