El inédito relato del nuevo "9" de Brasil: "Vendía golosinas y helados para ayudar a mi familia"

Richarlison es un futbolista de pasos agigantados. En apenas dos años, pasó de estar en la Segunda de Brasil a jugar en la Premier League. Y en su primera titularidad con la selección de Brasil y luciendo la histórica "9", el delantero del Everton se lució con un doblete ante El Salvador en un amistoso disputado en el FedEx Field de Landover.

En una entrevista con 'As', el futbolista de 21 años habló sobre el magnífico momento que vive en su carrera deportiva. "Estoy realizando un sueño que tenía desde chico. Siempre quise jugar en la Premier y ahora mirar hacia la tabla de goleadores y ver mi nombre ahí arriba es algo que tengo que acostumbrarme, la verdad (se ríe)", sostuvo.

Richarlison, que llegó a la Premier League en el 2017, precisamente al Watford procedente del Fluminense, hoy es el fichaje más caro en la historia del Everton tras el desembolso de 45 millones de euros. Y no solo eso. Apunta a ser la gran estrella de los 'Toffees' tras un inicio ilusionante de temporada: tres goles en tres partidos.

No obstante, no todo fue fácil para Richarlison, que fue rechazado por más de diez clubes brasileños hace un par de años. "Estuve a punto de dejar el fútbol, pero levanté la cabeza y me fui a Belo Horizonte sólo con el dinero del billete de ida para la última prueba que tenía, en el América MG. Si no pasaba, no tenía dinero para volver a casa, en Espíritu Santo, a 600 kilómetros de ahí. Di la vida aquella mañana y aprobé. Si hubiera desistido después del primer no, no hubiera llegado donde estoy", reveló.

El flamante "9" de la selección de Brasil, incluso, debió trabajar para poder cumplir su sueño de ser futbolista. "Vendía golosinas y helados en la calle y trabajaba en el campo para ayudar a mis padres. No podía hacerlo de otra forma, porque todos estaban haciendo de todo para que yo pudiera realizar mi sueño de ser futbolista. He aprendido que uno necesita tener paciencia, persistencia y fe en las personas para alcanzar sus objetivos", contó.

Preguntado por sus ídolos, Richarlison consideró a su padre y tío, además de su compatriota Ronaldo. "Tengo un ritual que hago siempre en el autobús de camino a los partidos. Cojo la tablet y pongo vídeos de sus goles para ir calentando", detalló.

Richarlison, que lleva 5 goles en igual cantidad de partidos desde el inicio de temporada, se muestra ambicioso respecto al futuro. "Espero hacer una gran temporada, seguir ayudando al Everton y conquistar mi espacio definitivamente en la selección brasileña. Estos son mis objetivos", sentenció.

EL DATO:

Richarlison, usual extremo izquierdo en el Everton, jugó de "9" con Brasil y de seguir así, deberá competir por el puesto con Gabriel Jesús y Roberto Firmino.