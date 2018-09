Claudio Pizarro a Ricardo Gareca: "Para qué me va convocar si no me llevó al Mundial" [VIDEO]

Cerca de cumplir 40 años, el delantero peruano Claudio Pizarro habló sobre su situación actual en el extranjero y se sintió muy contento porque vive el presente deseado con un gran rendimiento. Los compañeros en Alemania lo hacen sentir importante, como el gran ídolo que es en el cuadro 'verdiblanco'.

Pero esta situación de alegría cambió cuando se refirió a la Selección Peruana, porque en conversación con NextTV, 'El Bombardero' señaló su malestar total y destacó también que ante una posible convocatoria de Ricardo Gareca, no entendería por qué lo debería hacer ahora si antes no lo hizo.

Pero ¿Por qué decir eso ahora abiertamente tu molestia con el seleccionador nacional? ¿Por qué Claudio Pizarro tiene que expresar su malestar tiempo después de haberse terminado el Mundial - Rusia 2018? Se puede percibir claramente en la pequeña charla un hecho de disconformidad, el ex capitán de la Selección Peruana pensó que Ricardo Gareca iba convocarlo a la lista definitiva para competir en Rusia 2018, muy a pesar de sus pocos minutos o bajo rendimiento.

"Yo nunca hablé del tiempo de juego ni nada por el estilo, lo que simplemente dije fue que, si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora", explicando 'Pizarrinha' lo que entiende sobre la situación que vivió en la previa de la cita mundialista de este año, cada instante de ver a Perú competir con las demás selecciones sin él dentro del grupo que en su momento fue líder absoluto.

"No tendría sentido que me convoquen, si no me llevó al Mundial para qué me va llevar ahora para partidos amistosos o algo así. No tiene sentido", es ahí cuando Claudio Pizarro muestra su lado más emotivo, dejando en claro el 'no creer ser convocado' por Gareca para los próximos partidos amistosos de Perú en las fechas FIFA o la Copa América a celebrarse en Brasil.

EL DATO:

Claudio Pizarro descendió con el F. C. Colonia la temporada pasada, este año fue contratado por Werder Bremen.